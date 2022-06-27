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МЗС росії вручило ноту послу Греції і оголосило про висилку 8 дипломатів: причини

МЗС росії вручило ноту послу Греції і оголосило про висилку 8 дипломатів: причини

Київ • УНН

 • 190230 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У російське зовнішньополітичне відомство була викликана посол Греції в країні, їй оголосили протест у зв'язку з “конфронтаційним курсом грецької влади щодо росії”, пише УНН з посиланням на заяву російських “дипломатів”.

Цитата

“27 червня у МЗС росії було викликано Посла Грецької Республіки в російській федерації Є.Насіка, якій було висловлено рішучий протест у зв’язку з конфронтаційним курсом грецької влади щодо росії, включаючи постачання озброєнь та військової техніки київському режиму та оголошення групи російських дипломатів у Греції “persona non grata”, — сказано у заяві відомства.

Деталі

За інформацією відомства, послу також було вручено ноту з повідомленням про те, що у відповідь вісім грецьких дипломатичних співробітників у росії оголошено “persona non grata” і їм потрібно залишити територію країни протягом восьми днів.

Російські “дипломати” пригрозили, що у разі “продовження антиросійської політики залишаємо за собою право на реакцію у відповідь” — про яку саме реакцію йдеться, не вказано.

Нагадаємо

Влада Греції у квітні вислала 12 членів дипломатичних і консульських установ росії, акредитованих країни.

Наприкінці травня Німеччина заявила, що поставить Греції бойові машини піхоти (БМП), щоб уряд в Афінах міг передати Україні зброю радянського зразка.

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