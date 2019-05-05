МЗС РФ: для діалогу про озброєння в Європі НАТО має відмовитися від "стримування" Москви

“Що стосується перспектив розробки нового режиму контролю над звичайними озброєннями в Європі на принципах рівної і неподільної безпеки, збалансованості прав і зобов’язань сторін, то їх слід розглядати в контексті відмови натівців від заходів військового „стримування“ Росії в Європі, нормалізації відносин з РФ, в тому числі в сфері військового співробітництва, — вказали в російському зовнішньополітичному відомстві. — Поки цього не відбулося”.

У МЗС РФ відкинули звинувачення США в тому, що рішення Москви призупинити участь в попередній угоді на цю тему — Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) — суперечить міжнародному праву. “У зв’язку з цим хотіли б нагадати наступне. США і їхні союзники неодноразово обходили обмежувальні положення ДЗЗСЄ шляхом розширення НАТО, — вказали в міністерстві. — При цьому вони всіляко уникали поновлення режиму КЗОЄ (режиму з контролю над звичайними озброєннями в Європі), що пропонувався Росією, відповідно до змінених військово-політичних реалій на континенті”.

“Тільки усвідомивши серйозність намірів Росії щодо призупинення дії ДЗЗСЄ, США і їхні союзники вимушено заговорили про „необхідність вирішувати питання про подальшу долю КЗОЄ“, — продовжили в МЗС РФ. — Однак їхні спроби використовувати діалог з цієї проблематики в якості важеля тиску на Росію в кінцевому підсумку призвели до його заморожування”.

Як повідомляв УНН, МЗС РФ підтвердило проведення зустрічі Лаврова та Помпео.