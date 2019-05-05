МЗС РФ: для діалогу про озброєння в Європі НАТО має відмовитися від "стримування" Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Діалог з контролю над звичайними озброєннями в Європі буде можливий, якщо НАТО і США відмовляться від “стримування” Росії і відновлять військове співробітництво, але поки цього не сталося. Про це йдеться в поширеному в неділю коментарі МЗС РФ з питання про контроль над звичайними озброєннями в Європі у зв’язку з публікацією Держдепартаментом доповіді про прихильність Вашингтона зобов’язанням в сфері роззброєння, інформує УНН.
“Що стосується перспектив розробки нового режиму контролю над звичайними озброєннями в Європі на принципах рівної і неподільної безпеки, збалансованості прав і зобов’язань сторін, то їх слід розглядати в контексті відмови натівців від заходів військового „стримування“ Росії в Європі, нормалізації відносин з РФ, в тому числі в сфері військового співробітництва, — вказали в російському зовнішньополітичному відомстві. — Поки цього не відбулося”.
У МЗС РФ відкинули звинувачення США в тому, що рішення Москви призупинити участь в попередній угоді на цю тему — Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) — суперечить міжнародному праву. “У зв’язку з цим хотіли б нагадати наступне. США і їхні союзники неодноразово обходили обмежувальні положення ДЗЗСЄ шляхом розширення НАТО, — вказали в міністерстві. — При цьому вони всіляко уникали поновлення режиму КЗОЄ (режиму з контролю над звичайними озброєннями в Європі), що пропонувався Росією, відповідно до змінених військово-політичних реалій на континенті”.
“Тільки усвідомивши серйозність намірів Росії щодо призупинення дії ДЗЗСЄ, США і їхні союзники вимушено заговорили про „необхідність вирішувати питання про подальшу долю КЗОЄ“, — продовжили в МЗС РФ. — Однак їхні спроби використовувати діалог з цієї проблематики в якості важеля тиску на Росію в кінцевому підсумку призвели до його заморожування”.
Як повідомляв УНН, МЗС РФ підтвердило проведення зустрічі Лаврова та Помпео.