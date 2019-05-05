МИД РФ: для диалога о вооружениях в Европе НАТО должно отказаться от "сдерживания" Москвы

“Что касается перспектив разработки нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе на принципах равной и неделимой безопасности, сбалансированности прав и обязательств сторон, то их следует рассматривать в контексте отказа натовцев от мер военного „сдерживания“ России в Европе, нормализации отношений с РФ, в том числе в сфере военного сотрудничества, — указали в российском внешнеполитическом ведомстве. — Пока этого не произошло”.

В МИД РФ отвергли обвинения США в том, что решение Москвы приостановить участие в предыдущем соглашении на эту тему — Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — противоречит международному праву. “В связи с этим хотели бы напомнить следующее. США и их союзники неоднократно обходили ограничительные положения ДОВСЕ путем расширения НАТО, — указали в министерстве. — При этом они всячески уходили от предлагавшегося Россией обновления режима КОВЕ (режима по контролю над обычными вооружениями в Европе) в соответствии с изменившимися военно-политическими реалиями на континенте”.

“Только осознав серьезность намерений России в отношении приостановления действия ДОВСЕ, США и их союзники вынужденно заговорили о „необходимости решать вопрос о дальнейшей судьбе КОВЕ“, — продолжили в МИД РФ. — Однако их попытки использовать диалог по этой проблематике в качестве рычага давления на Россию в конечном итоге привели к его заморозке”.

Как сообщал УНН, МИД РФ подтвердил проведение встречи Лаврова и Помпео.