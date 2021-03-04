МЗС про заяву Пєскова: риторика про наближення до “небезпечної лінії” лягає в логіку війни, від якої не можуть відмовитися у Кремлі

МЗС про заяву Пєскова: риторика про наближення до “небезпечної лінії” лягає в логіку війни, від якої не можуть відмовитися у Кремлі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Риторика про наближення до “небезпечної лінії” лягає в логіку війни, від якої не можуть відмовитися в Кремлі. Саме Москва має давати вказівки своїм формуванням на Донбасі, а не вимагати впливу партнерів по “норманді”. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи висловлення прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова щодо “небезпечної лінії” в конфлікті на Сході України, передає УНН.
Цитата
“Росія має нарешті припинити перекладати відповідальність на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов’язання. Риторика про наближення до „небезпечної лінії“ лягає в логіку війни, від якої досі не можуть відмовитися в Кремлі”, — заявив Ніколенко.
Деталі
Дипломат підкреслив, що це не Німеччину і Францію потрібно закликати використати свій вплив, а “дати вказівку контрольованим Москвою збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати діяльність Тристоронньої контактної групи та фіналізувати довгоочікувані рішення для поліпшення життя мешканців по обидві лінії розмежування”.
“Це і запуск КПВВ, і гуманітарне розмінування, і визначення нових ділянок для розведення сил і засобів, і просування в звільненні утримуваних осіб. Україна максимально налаштована на досягнення прогресу по цих питаннях, проте ми не бачимо готовності Росії до конструктиву”, — заявив речник міністерства.
Контекст
Пєсков раніше заявив, буцімто партнери по “нормандської четвірці”, до якої, крім Росії і України, входять Франція і Німеччина, повинні “використовувати свій вплив для того, щоб повноцінна громадянська війна на Україні не відновилася”.
Прес-секретар Путіна також заявив про “небезпечну лінію”, до якої, за його словами, близька ситуація.