МЗС показало інтерв'ю свідків до четвертої річниці Революції Гідності

“Сьогодні події, що відбулися під час Революції гідності, використовуються Кремлем як засіб для спекуляцій та маніпуляцій через страх того, що вони втратять свою авторитарну владу. Оскільки лише можливість існування свободи слова може підірвати їхнє головне джерело влади, основане на жорсткому контролі”, — зазначили у МЗС.

Відповідно до повідомлення відомства у соцмережі, основні ідеї Революції викривляються з боку Росії розповідями про “фашистські захоплення та кровожерливий націоналізмі, що розгулював вулицями”.

“Але молоде покоління, що рухається вперед у напрямку європейських ідеалів, пам’ятає, як це дійсно відбулось”, — зазначили в МЗС.

Відеопроект містить інтерв’ю свідків подій Майдану 2014 року, які розповідають про побачене та власні враження тих подій. Кожне інтерв’ю супроводжують субтитри англійською мовою. Відео були представлені цього року під час виставки “Революції гідності” у домі культури норвезького міста Ставангер.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи.