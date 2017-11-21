МИД показало интервью свидетелей к четвертой годовщине Революции Достоинства

"Сегодня события, произошедшие во время Революции Достоинства, используются Кремлем как средство для спекуляций и манипуляций из-за страха того, что они потеряют свою авторитарную власть. Поскольку только возможность существования свободы слова может подорвать их главный источник власти, основанное на жестком контроле", - отметили в МИД.

Согласно сообщению ведомства в соцсети, основные идеи Революции искривляются со стороны России рассказами о "фашистских захватах и кровожадном национализме, что разгуливал по улицам".

"Но молодое поколение, движется вперед в направлении европейских идеалов, помнит, как это действительно произошло", - отметили в МИД.

Видеопроект содержит интервью свидетелей событий Майдана 2014 года, которые рассказывают об увиденном и собственные впечатления тех событий. Каждое интервью сопровождают субтитры на английском языке. Видео было представлены в этом году во время выставки "революции достоинства" в доме культуры норвежского города Ставангер.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы.