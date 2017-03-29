МЗС Німеччини: зміни до закону про е-декларування суперечать інтересам України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Підписаний українським президентом закон, який зобов'язує представників антикорупційних громадських організацій подавати електронні декларації про свої доходи й активи, спрямовує антикорупційну політику держави в хибному напрямку. Про це заявило Міністерство закордонних справ Німеччини, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
У відомстві зазначили, що втілення українською владою реформ, зокрема запровадження обов’язкового електронного декларування для посадовців, було позитивно сприйняте міжнародною спільнотою та українським суспільством.
“Але нині підзвітність державних посадовців відходить на задній план. Навпаки, створюється враження, що всупереч офіційній антикорупційній політиці заходи мають вживатися проти тих, хто ставить собі за мету боротьбу з корупцією”, — зазначає німецьке МЗС.
Відомство вважає, що подібні обмеження антикорупційної діяльності суперечать інтересам України, і розраховує на те, що в найближчому майбутньому новий закон доопрацюють.
Як повідомляв УНН, раніше посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф закликала “переглянути” зміни до законодавства, які зобов’язують подавати електронні декларації громадських діячів. Вона назвала ці новації “серйозним кроком назад, що може обмежити можливості громадських організацій, посилити тиск на них, зашкодити реформам”.