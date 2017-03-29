МИД Германии: изменения в законе о е-декларировании противоречат интересам Украины

В ведомстве отметили, что воплощение украинскими властями реформ, в частности введение обязательного электронного декларирования для должностных лиц, было положительно воспринято международным сообществом и украинской общественностью.

“Но сейчас подотчетность государственных должностных лиц отходит на задний план. Напротив, создается впечатление, что вопреки официальной антикоррупционной политике меры должны приниматься против тех, кто ставит своей целью борьбу с коррупцией”, — отмечает германский МИД.

Ведомство считает, что подобные ограничения антикоррупционной деятельности противоречат интересам Украины, и рассчитывает на то, что в ближайшем будущем новый закон доработают.

Как сообщал УНН, ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф призвала “пересмотреть” изменения в законодательстве, обязывающие подавать электронные декларации общественных деятелей. Она назвала эти новшества “серьезным шагом назад, что может ограничить возможности общественных организаций, усилить давление на них, навредить реформам”.