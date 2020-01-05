МЗС Іраку направив в РБ ООН офіційну ноту протесту на удари США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Ірак направив в ООН офіційну ноту протесту щодо ударів США в країні. Відповідну заяву поширив у неділю МЗС країни, передає телеканал Al Sumaria, інформує УНН.
"МЗС Іраку направив два послання генеральному секретарю ООН та до Ради Безпеки з офіційними скаргами через своє постійне представництво в Нью-Йорку в зв'язку з ударами і нападами США проти іракських військових об'єктів, а також вбивством високопоставлених іракських і дружніх військових командирів", - йдеться в нотах офіційного Багдада.
У них також вказується на те, що подібні дії є кричущим порушенням суверенітету Іраку і порушенням правил присутності американських військ. Багдад, зокрема, зажадав від Ради безпеки ООН засудити ці бомбардування, а також точкові ліквідації.
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Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відповість ударами по 52 цілях в Ірані, якщо Тегеран вирішить атакувати будь-які американські об’єкти після вбивства іранського генерала.
Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані, загинув також заступник керівника шиїтських Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс. Прем’єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.
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Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав вбивство іранського генерала “терористичним актом”. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США “серйозною помстою” за вбивство Сулеймані.
Парламент Іраку 5 січня ухвалив резолюцію, в якій вимагає від уряду виведення американських військ з країни.