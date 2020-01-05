МИД Ирака направил в СБ ООН официальную ноту протеста на удары США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Ирак направил в ООН официальную ноту протеста по поводу ударов США в стране. Соответствующее заявление распространил в воскресенье МИД страны, передает телеканал Al Sumaria, информирует УНН.
“МИД Ирака направил два послания генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности с официальными жалобами из-за постоянного представительства в Нью-Йорке в связи с ударами и приступами США против иракских военных объектов, а также убийством высокопоставленных иракских и дружественных военных командиров” , - говорится в нотах официального Багдада.
В них также указывается на то, что подобные действия являются вопиющим нарушением суверенитета Ирака и нарушением правил присутствия американских войск. Багдад, в частности, потребовал от Совета безопасности ООН осудить эти бомбардировки, а также точечные ликвидации.
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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит ударами по 52 целям в Иране, если Тегеран решит атаковать любые американские объекты после убийства иранского генерала.
Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани, погиб также заместитель руководителя шиитских сил народной мобилизации Ираке Абу Махди аль-Мухандис. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.
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В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала “террористическим актом”. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США “серьезной местью” за убийство Сулеймани.
Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, в которой требует от правительства вывода американских войск из страны.