МОЗ хоче показати онлайн, у яких аптеках і лікарнях є препарати для лікування COVID-19

"Важливим напрямком роботи, яку здійснює Міністерство охорони здоров’я, є напрямок по забезпеченню громадян України якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами… Це забезпечення онлайн моніторингу, із відповідною публікацією відкритих дашбордів, щодо наявності лікарських засобів, які застосовуються для лікування COVID-19, у розрізі закладів охорони здоров’я, які надають таку допомогу, а також у розрізі аптечних закладів”, - сказав Ігор Іващенко.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з пандемією в Україні.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 23 листопада зафіксовано вже 635 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075. Приріст випадків захворювання за добу - менше 11 тисяч, традиційне падіння кількості виявлених випадків на вихідних.

За даними МОЗ, на ранок 23 листопада в Україні у лікарнях заповнені 27 тис. 792 ліжка для осіб з коронавірусною хворобою COVID-19, що становить 52% від загальної кількості.

В Україні є національний протокол надання медичної допомоги при COVID-19 - інструмент, за допомогою якого визначають необхідну терапію і підходи до лікування. Його постійно оновлюють.

В оновленому у вересні протоколі, до прикладу, було, зокрема, оновлено визначення підозрілого та ймовірного випадку захворювання на COVID-19, а також критерії завершення амбулаторно-поліклінічного лікування (припинення самоізоляції) та оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV-2.