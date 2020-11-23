МОЗ хоче показати онлайн, у яких аптеках і лікарнях є препарати для лікування COVID-19

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я працює над публікацією відкритих дашбордів про наявність у аптеках і закладах охорони здоров’я лікарських засобів, які застосовуються для лікування COVID-19. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

"Важливим напрямком роботи, яку здійснює Міністерство охорони здоров’я, є напрямок по забезпеченню громадян України якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами… Це забезпечення онлайн моніторингу, із відповідною публікацією відкритих дашбордів, щодо наявності лікарських засобів, які застосовуються для лікування COVID-19, у розрізі закладів охорони здоров’я, які надають таку допомогу, а також у розрізі аптечних закладів”, - сказав Ігор Іващенко.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з пандемією в Україні.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 23 листопада зафіксовано вже 635 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075. Приріст випадків захворювання за добу - менше 11 тисяч, традиційне падіння кількості виявлених випадків на вихідних.

За даними МОЗ, на ранок 23 листопада в Україні у лікарнях заповнені 27 тис. 792 ліжка для осіб з коронавірусною хворобою COVID-19, що становить 52% від загальної кількості.

В Україні є національний протокол надання медичної допомоги при COVID-19 - інструмент, за допомогою якого визначають необхідну терапію і підходи до лікування. Його постійно оновлюють.

В оновленому у вересні протоколі, до прикладу, було, зокрема, оновлено визначення підозрілого та ймовірного випадку захворювання на COVID-19, а також критерії завершення амбулаторно-поліклінічного лікування (припинення самоізоляції) та оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV-2.

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