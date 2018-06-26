Москалькова пояснила, чому Денісову не пускають до Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Українського омбудсмена Людмилу Денісову не пускають до громадянина України Олега Сенцова через те, що у нього є громадянство РФ. Про це під час брифінгу біля Лук'янівського СІЗО заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає УНН.
"Так у нього (Сенцова - ред.) є російське громадянство ... Я думаю, що це теж відповідає дійсності (визнання громадянства України у Сенцова з боку РФ - ред.). (Українського омбудсмена не пускають до громадянина України Сенцова, який має український паспорт - ред.) тому що у нього є російське громадянство", - заявила Москалькова.
Як повідомляв УНН, Федеральна служба виконання покарань Росії визнає, що політв'язень Олег Сенцов є громадянином України. Громадянство засудженого за сфабрикованим звинуваченням режисера зазначено в довідці, яку управління ФСВП по Ямало-Ненецькому округу видало консульству України в Єкатеринбурзі в січні цього року.