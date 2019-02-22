Морські піхотинці отримали бронеавтомобілі "Варта"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На озброєння окремого десантно-штурмового батальйону морської піхоти надійшли сучасні бронеавтомобілі "Варта". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"Сучасні бронеавтомобілі "Варта" надійшли на озброєння одного із підрозділів, а саме до окремого десантно-штурмового батальйону морської піхоти", - йдеться в повідомленні.
Так, військовослужбовці Центральної автомобільної бази зберігання та ремонту у Хмельницькій області передали представникам окремого десантно-штурмового батальйону морської піхоти 15 спеціалізованих броньованих автомобілів вітчизняного виробництва "Варта".
Як повідомляв УНН, Збройні сили України передали чергову партію броньованих автомобілів "Варта".