Морські піхотинці отримали бронеавтомобілі "Варта"

"Сучасні бронеавтомобілі "Варта" надійшли на озброєння одного із підрозділів, а саме до окремого десантно-штурмового батальйону морської піхоти", - йдеться в повідомленні.

Так, військовослужбовці Центральної автомобільної бази зберігання та ремонту у Хмельницькій області передали представникам окремого десантно-штурмового батальйону морської піхоти 15 спеціалізованих броньованих автомобілів вітчизняного виробництва "Варта".

Як повідомляв УНН, Збройні сили України передали чергову партію броньованих автомобілів "Варта".