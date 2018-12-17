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Збройні сили отримали чергову партію броньованих автомобілів "Варта"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" достроково передало Збройним Силам України чергову партію спеціалізованих броньованих автомобілів "Варта". Про це передає УНН з посиланням Український мілітарний портал.

Збройні сили отримали чергову партію броньованих автомобілів "Варта"

"Ми вже одержуємо нові танки Т-80, один із батальйонів озброюється спеціальними бронеавтомобілями "Варта", а інший — українською розробкою від Миколаївського бронетанкового заводу БТР-7 (БТР-70ДІ)" – розказав командир 35-ї бригади морської піхоти полковник Микола Палас

Раніше, командир 35-ї бригади морської піхоти полковник Микола Палас розказав, що на озброєння бригади надходять бронеавтомобілі "Варта" та БТР-70Ді. Ця партія складатиметься14 броньованих машин.

Тому варто очікувати надходження достроково переданої техніки саме до цієї новоствореної військової частини.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану у десяти областях України у підрозділи Збройних сил України планують доставити близько 300 одиниць військової техніки. Про це сьогодні сказав на брифінгу старший офіцер управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Олексій Мазепа.

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