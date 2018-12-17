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Вооруженные силы получили очередную партию бронированных автомобилей "Варта"

Киев • УНН

 • 69661 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" досрочно передало Вооруженным Силам Украины очередную партию специализированных бронированных автомобилей "Варта". Об этом передает УНН со ссылкой Украинський милитарный портал. 

Вооруженные силы получили очередную партию бронированных автомобилей "Варта"

"Мы уже получаем новые танки Т-80, один из батальонов вооружается специальными бронеавтомобилями "Варта", а другой - украинской разработкой от Николаевского бронетанкового завода БТР-7 (БТР-70ДИ)" - рассказал командир 35-й бригады морской пехоты полковник Николай Палас.

Ранее, командир 35-й бригады морской пехоты полковник Николай Палас рассказал, что на вооружение бригады поступают бронеавтомобили "Варта" и БТР-70Ди. Эта партия складатиметься14 бронированных машин.

Поэтому стоит ожидать поступления досрочно переданной техники именно к этой вновь воинской части.

Напомним, во время действия военного положения в десяти областях Украины в подразделения Вооруженных сил Украины планируют доставить около 300 единиц военной техники. Об этом сказал на брифинге старший офицер управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа.

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