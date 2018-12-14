За час воєнного стану у ЗСУ хочуть відправити 300 одиниць військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Під час дії воєнного стану у десяти областях України у підрозділи Збройних сил України планують доставити близько 300 одиниць військової техніки. Про це сьогодні сказав на брифінгу старший офіцер управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Олексій Мазепа, передає кореспондент УНН.
"Завдяки заходам, передбаченими воєнним станом, за два тижні до військ вже надійшло більше 100 одиниць військової техніки. І до кінця дії воєнного стану планується надходження ще близько 200 одиниць", - сказав він.
Раніше, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.