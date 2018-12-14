За время военного положения в ВСУ хотят отправить 300 единиц военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во время действия военного положения в десяти областях Украины в подразделения Вооруженных сил Украины планируют доставить около 300 единиц военной техники. Об этом сказал на брифинге старший офицер управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа, передает корреспондент УНН.
"Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели в войска уже поступило более 100 единиц военной техники. И до конца действия военного положения планируется поступление еще около 200 единиц", - сказал он.
Ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.