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За время военного положения в ВСУ хотят отправить 300 единиц военной техники

Киев • УНН

 • 15044 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во время действия военного положения в десяти областях Украины в подразделения Вооруженных сил Украины планируют доставить около 300 единиц военной техники. Об этом сказал на брифинге старший офицер управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа, передает корреспондент УНН.

За время военного положения в ВСУ хотят отправить 300 единиц военной техники

"Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели в войска уже поступило более 100 единиц военной техники. И до конца действия военного положения планируется поступление еще около 200 единиц", - сказал он.

Ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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