Молодіжна збірна України святкувала перемогу на старті відбору до Євро-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Підопічні Руслана Ротаня – молодіжна збірна України, на виїзді з мінімальним рахунком перемогли команду Сербії на старті відбору до чемпіонату Європи серед молодіжних команд, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Відбірний турнір Євро-2023 молодіжна збірна України починала з одним зі своїх конкурентів, командою Сербії, у плани якої, як і в плани самих "синьо-жовтих", входить потрапляння на чемпіонат Європи.
На 14-й хвилині збірна України досягла свого. Вівчаренко з флангу віддав пас у центр, і Криськів із меж штрафного влучив точно в ціль. Трохи пізніше міг забивати й сам Вівчаренко, але Гордич відбив цей удар. Надалі рахунок не змінився – 1:0.
Україна (U-21): Нещерет, Сич, Таловєров, Батагов, Вівчаренко, Михайленко, Бондаренко, Криськів (Желізко, 68), Судаков (Драмбаєв, 90), Назаренко (Брагару, 90), В'юнник (Супряга, 77).
Доповнення
У фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд — Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, краща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).