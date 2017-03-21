Молодиків на Дніпропетровщині посадять за ґрати за побиття та грабіж інваліда
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 21 березня. УНН. Сім з половиною років за ґратами відсидять двоє молодиків, які заради мобільного телефону напали на інваліда. Про це УНН це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.
"Вироком Жовтоводського міського суду двох молодиків визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у повідомлені прокуратури Дніпропетровщини.
За інформацією, у серпні 2016 року двоє молодиків у стані алкогольного сп’яніння на вулиці здійснили напад на 36-річного чоловіка (інваліда ІІІ групи) з метою заволодіти його мобільним телефоном. Наздогнавши постраждалого, хлопці обхопили його руками за шию, повалили на землю, нанесли множинні удари ногами та руками у грудну клітину, тулуб, голову та обличчя, після чого заволоділи мобільним телефоном жертви вартістю майже 3 тис. грн.
Свою вину зловмисники визнали частково, проте Жовтоводською місцевою прокуратурою її доведено у повній мірі.
Суд призначив молодикам покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього особисто належного їм майна.
Нагадаємо, жителю Миколаєва, який до смерті побив жінку, загрожує до 10 років позбавлення волі.