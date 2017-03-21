Молодых людей в Днепропетровской области посадят за решетку за избиение и грабеж инвалида

"Приговором Желтоводского городского суда двое молодых людей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

По информации, в августе 2016 года двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения на улице напали на 36-летнего мужчину (инвалида III группы) с целью завладеть его мобильным телефоном. Догнав пострадавшего, парни обхватили его руками за шею, повалили на землю, нанесли множественные удары ногами и руками в грудную клетку, туловище, голову и лицо, после чего завладели мобильным телефоном жертвы стоимостью почти 3 тыс. грн.

Свою вину злоумышленники признали частично, однако Желтоводской местной прокуратурой она доказана в полной мере.

Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего им имущества.

Напомним, жителю Николаева, который до смерти избил женщину, грозит до 10 лет лишения свободы.