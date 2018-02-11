МНС Росії відкрило гарячу лінію у зв'язку з катастрофою Ан-148
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У зв'язку з катастрофою літака в Підмосков'ї МНС Росії відкрило гарячу лінію, передає УНН з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації.
Після падіння Ан-148 в Підмосков'ї МНС РФ відкрило гарячу лінію - 8 800 - 775 - 17 -17.
Відзначимо, за даними Росавіації, на борту літака, що зазнав катастрофи, знаходилася 71 особа: 65 пасажирів і 6 членів екіпажу.
За інформацією радника міністра транспорту РФ Жанни Терехової, міністр транспорту уже виїхав на місце трагедії.
Нагадаємо, в Раменському районі Московської області зазнав аварії літак Ан-148.