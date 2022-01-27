МХП Косюка наростив виробництво курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка збільшив обсяги виробництва курятини. Про це свідчать операційні результати діяльності компанії за четвертий квартал 2021 року, передає УНН.
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Повідомляється, що в цей період вироблено 202,6 тисяч тонн курятини, що на 7% більше за аналогічний період 2020 року.
Загалом за 2021 рік МХП виробив загалом 754,3 тисяч тонн курятини проти 731,2 тисяч тонн 2020 року.
Додамо
МХП залишається одним з найбільших експортерів курятини України, а Україна одним з головних світових постачальників. За підсумками 2021 року Україна посіла шосте місце в загальному рейтингу країн.