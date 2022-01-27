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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

МХП Косюка наростив виробництво курятини

МХП Косюка наростив виробництво курятини

Київ • УНН

 • 14503 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка збільшив обсяги виробництва курятини. Про це свідчать операційні результати діяльності компанії за четвертий квартал 2021 року, передає УНН.

Цифри

Повідомляється, що в цей період вироблено 202,6 тисяч тонн курятини, що на 7% більше за аналогічний період 2020 року.

Загалом за 2021 рік МХП виробив загалом 754,3 тисяч тонн курятини проти 731,2 тисяч тонн 2020 року.

Додамо

МХП залишається одним з найбільших експортерів курятини України, а Україна одним з головних світових постачальників. За підсумками 2021 року Україна посіла шосте місце в загальному рейтингу країн. 

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