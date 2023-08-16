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Міжнародний день чорного кота, День секонд-хенду. Що ще можна відзначити 17 серпня

Міжнародний день чорного кота, День секонд-хенду. Що ще можна відзначити 17 серпня

Київ • УНН

 • 2360439 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні, 17 серпня, відзначається Міжнародний день чорного кота. Подія була започаткована у США, і згодом набула популярності у багатьох країнах світу, пише УНН.

Щоправда, точно невідомо завдяки кому саме з’явився День чорного кота. За однією з версій, його заснував чоловік, у якого померла сестра, а за деякий час від суму за хазяйкою померла її чорна кішка.
За іншою – ініціатором стала група у соцмережі, яка провела дослідження і дійшла висновку, що чорних котів присипляють у п’ять разів частіше ніж котів з іншим кольором шерсті.

Чорні коти були талісмани мореплавців. Його присутність на кораблі майже завжди означала вдале плавання. За поведінкою кота визначали погоду. І, звісно, коти чудово розправлялися з гризунами.

У ірландців та шотландців чорни коти були та залишаться символами вдачі.

Найбільше дісталося чорним котам у середньовіччя. Побутувала думка, що саме чорні коти є помічниками чаклунів та відьом у їхніх магічних ритуалах.

Дійшло до того, у 1233 році Папа Римський Григорій ІХ оголосив чорним втіленням диявола. Тварин нещадно виловлювали та знищували. Але цим люди зробили собі ведмежу послугу. Через різке скорочення популяції котів у розплодилися гризуни, що призвели до страшної чуми у ХІV столітті, від якої помели до 60% мешканців Європи.

Також 17 серпня відзначається День секонд-хенду (День магазинів секонд-хенду).

За статистикою 70% населення нашої планети мають у своєму гардеробі хоча б одну річ з секонд-хенду.

Аби долучитися до події у цей день обов’язково варто завітати до секунд-хенду та придбати якусь оригінальну річ.

Ще сьогодні можна відзначити День картоплі. Свято особливо популярне у США, але має своїх прихильників і в інших країнах світу.

Відсвяткувати День картоплі можна приготуванням якоїсь смачної страви із цього овоча.

За церковним календарем 17 серпня – День пам’яті преподобної мучениці Євдокії.
Євдокія жила у ІV столітті, виховувалася у знатній християнській родині. Якось вона потрапила у полон до перського царя Сапора. Навіть у в’язниці вона продовжувала проповідувати християнство.

Коли цар дізнався про це, то за його наказом Євдокію довго катували, змушуючи зректися Господа, а потім стратили.

Також сьогодні вшановують пам’ять семи сплячих отроків Ефеських: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Костянтина і Антоніна.
Вважається, що у ІІІ столітті за відмову зректися Господа та поклонитися ідолам отроків замурували у печері. Там Господь дарував їм чарівний сон. Через 170 років печеру відкрили, отроки прокинулися розповіли про своє життя, і знову заснули до всезагального воскресіння.

Іменини 17 серпня святкують Євдокія, Дарина, Ірина, Костянтин, Максиміліан Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Михайло, Семен.

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