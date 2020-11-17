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Міжнародні юркомпанії з американським корінням захистять китайських інвесторів "Мотор Січ" від експропріації їх інвестицій українською владою

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Процес проти держави Україна за позовом китайських інвесторів "Мотор Січі" в міжнародному арбітражі будуть вести одні з найвідоміших в світі юридичних компаній, тісно пов'язаних з американською системою правосуддя. Це випливає з офіційного повідомлення на сайті групи DCH, передає УНН.

Раніше, на початку серпня цього року в DCH заявили про початок партнерства з китайською стороною щодо розвитку українського авіабудування, і зокрема, двигунобудівельного підприємства ПАТ "Мотор Січ".

Як сказано на сайті DCH: "Три провідні міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird будуть супроводжувати інвестиційний спір китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" (партнерів групи DCH з розвитку українського авіабудування) з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. Радником з питань українського права в міжнародному арбітражі буде виступати компанія Arzinger", - сказано в повідомленні DCH.

Як показало вивчення сайтів перерахованих юридичних компаній, всі вони є лідерами в галузі міжнародного арбітражу. А в числі їх партнерів, зокрема, такі знакові юристи як ексдиректор ФБР Роберт Мюллер і Дуглас Емхофф - чоловік іншого зіркового американського юриста, експрокурора Каліфорнії Камали Харріс, яка займе пост віце-президента США при президенті Джо Байдені.

На окрему увагу заслуговує Гері Борн - голова Групи міжнародної арбітражної практики WilmerHale. Він широко відомий як видатний світовий авторитет в області міжнародного комерційного арбітражу і міжнародних судових розглядів, за нашою інформацією, на його розробках базується більшість двосторонніх і багатосторонніх міждержавних угод про захист інвестицій та інвесторів.

Як відомо, 4 вересня 2020 року китайськіа інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України Notice of Investment Dispute - повідомлення про інвестиційний спір. У цьому документі вони вказують, що розцінюють дії української влади щодо активу інвесторів з КНР як спробу експропріації їхніх інвестицій. Це суперечить чинній між Україною і КНР Угоді про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1992 року.

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