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Международные юркомпании с американскими корнями защитят китайских инвесторов "Мотор Сич" от экспроприации их инвестиций украинской властью

Международные юркомпании с американскими корнями защитят китайских инвесторов "Мотор Сич" от экспроприации их инвестиций украинской властью

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Процесс против государства Украина по иску китайских инвесторов “Мотор Сичи” в международном арбитраже будут вести одни из самых известных в мире юридических компаний, тесно связанных с американской системой правосудия. Это следует из официального сообщения на сайте группы DCH, передает УНН.

Ранее, в начале августа этого года в DCH заявили о начале партнерства с китайской стороной по развитию украинского авиастроения, и в частности, двигателестроительного предприятия ПАО “Мотор Сич”.

Как сказано на сайте DCH: “Три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО „Мотор Сич“ (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долл. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger”, — сказано в сообщении DCH.

Как показало изучение сайтов перечисленных юридических компаний, все они являются лидерами в области международного арбитража. А в числе их партнеров, в частности, такие знаковые юристы как экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — супруг другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента США при президенте Джо Байдене.

Отдельного внимания заслуживает Гэри Борн — председатель Группы международной арбитражной практики WilmerHale. Он широко известен как выдающийся мировой авторитет в области международного коммерческого арбитража и международных судебных разбирательств, по нашей информации, на его разработках базируется большинство двухсторонних и многосторонних межгосударственных соглашений о защите инвестиций и инвесторов.

Как известно, 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” направили Министерству юстиции Украины Notice of Investment Dispute — уведомление об инвестиционном споре. В этом документе они указывают, что расценивают действия украинской власти в отношении актива инвесторов из КНР как попытку экспроприации их инвестиций. Это противоречит действующему между Украиной и КНР межправительственному Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.

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