Міжбанк відкрився на рівні 25,82/25,92 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,82/25,92 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,4011/0,4029, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,4390/27,5505.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0627/1,0629.
Як повідомляв УНН, 18 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,93/26,03 грн за долар.