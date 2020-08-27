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Місцеві вибори: у СБУ хочуть унеможливити голосування для тих, хто співпрацює з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Очільник Служби безпеки України Іван Баканов наполягає на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків на вибори 25 жовтня осіб, що співпрацюють з державою-агресором, та тих, хто має громадянство інших держав. Про це йшлося на нараді під головуванням Секретаря РНБО України Олексія Данілова щодо забезпечення безпеки виборчого процесу, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.

Місцеві вибори: у СБУ хочуть унеможливити голосування для тих, хто співпрацює з РФ

“Голова Служби безпеки України Баканов закликав звернути окрему увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи “Місцеві вибори”, — повідомили в пресслужбі.

Баканов зазначив, що СБУ застосує додаткові засоби, щоб унеможливити будь-які спроби втручання у роботу автоматизованих систем ЦВК, заявили в РНБО.

“Також Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, що співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав. Крім того, з профілактичною метою СБУ доведе до всіх учасників виборчого процесу інформацію про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства України”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, вибори до місцевих рад 25 жовтня можуть бути найбільш складними за останній час, оскільки проводитимуться в умовах зростаючої епідемічної загрози.

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