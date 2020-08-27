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Местные выборы: в СБУ хотят сделать невозможным голосование для тех, кто сотрудничает с РФ

Киев • УНН

 • 15987 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов настаивает на необходимости законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки на выборы 25 октября лиц, сотрудничающих с государством-агрессором, и тех, кто имеет гражданство других государств. Об этом шла речь на совещании под председательством Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова по обеспечению безопасности избирательного процесса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Местные выборы: в СБУ хотят сделать невозможным голосование для тех, кто сотрудничает с РФ

"Председатель Службы безопасности Украины Баканов призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы", - сообщили в пресс-службе.

Баканов отметил, что СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК, заявили в СНБО.

"Также Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств. Кроме того, с профилактической целью СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, выборы в местные советы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы.

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