Міськрада Одеси розпочала виселення фірми Тарпана з комунальних приміщень - суд
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Департамент комунальної власності Одеської міської ради подав позов до Господарського суду Одеської області проти Приватного підприємства “Спартак”, яке афілійоване з ексдепутатом Одеської міськради Русланом Тарпаном. Чиновники вимагають виселення фірми з комунального приміщення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ухвалу суду.
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Підстава для виселення, як зазначають у Департаменті комунальної власності, є закінчення строку дії оренди.
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“Підставою названого позову позивач визначив невиконання відповідачем укладеного між ними договору оренди № 32Р (2036) від 24.05.2006р. в частині повернення об’єкту оренди, у зв’язку з закінченням його строку дії”, — йдеться в Ухвалі.
З огляду на те, що підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження немає, суд вирішив відкрити провадження по цій справі та призначив розгляд на 8 лютого.
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З компанією ПП “Спартак”, за даними YouControl, пов’язана майже вся сім’я Тарпанів: починаючи від самого Руслана Тарпана і закінчуючи його сином.
Окрім того, одним з учасників компанії й досі вважається колишня дружина Тарпана — Оксана Шишовська. Остання, за даними слідчих Князівства Монако, може бути причетна до сумнівних операцій з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема і з проекту “Глибоководний випуск”.
Нагадаємо
Руслан Тарпан — головний підозрюваний у справі щодо розкрадання держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”. Він вже 4 роки переховується від українського правосуддя та перебуває у міжнародному розшуку.
Наприкінці грудня минулого року йому обрали запобіжний захід у вигляді заочного арешту. За даними слідчих, Тарпан може перебувати в ОАЕ чи в Болгарії та має аж три закордонні паспорти.
Одразу після розгляду апеляційної скарги, яку подали адвокати Тарпана на рішення суду щодо його арешту, прокуратура планує старт процедури екстрадиції підозрюваного в Україну.