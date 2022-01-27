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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Міськрада Одеси розпочала виселення фірми Тарпана з комунальних приміщень - суд

Міськрада Одеси розпочала виселення фірми Тарпана з комунальних приміщень - суд

Київ • УНН

 • 14599 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Департамент комунальної власності Одеської міської ради подав позов до Господарського суду Одеської області проти Приватного підприємства “Спартак”, яке афілійоване з ексдепутатом Одеської міськради Русланом Тарпаном. Чиновники вимагають виселення фірми з комунального приміщення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ухвалу суду.

Деталі

Підстава для виселення, як зазначають у Департаменті комунальної власності, є закінчення строку дії оренди.

Цитата

“Підставою названого позову позивач визначив невиконання відповідачем укладеного між ними договору оренди № 32Р (2036) від 24.05.2006р. в частині повернення об’єкту оренди, у зв’язку з закінченням його строку дії”, — йдеться в Ухвалі.

З огляду на те, що підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження немає, суд вирішив відкрити провадження по цій справі та призначив розгляд на 8 лютого.

Деталі

З компанією ПП “Спартак”, за даними YouControl, пов’язана майже вся сім’я Тарпанів: починаючи від самого Руслана Тарпана і закінчуючи його сином.

Окрім того, одним з учасників компанії й досі вважається колишня дружина Тарпана — Оксана Шишовська. Остання, за даними слідчих Князівства Монако, може бути причетна до сумнівних операцій з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема і з проекту “Глибоководний випуск”.

Нагадаємо

Руслан Тарпан — головний підозрюваний у справі щодо розкрадання держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”. Він вже 4 роки переховується від українського правосуддя та перебуває у міжнародному розшуку.

Наприкінці грудня минулого року йому обрали запобіжний захід у вигляді заочного арешту. За даними слідчих, Тарпан може перебувати в ОАЕ чи в Болгарії та має аж три закордонні паспорти.

Одразу після розгляду апеляційної скарги, яку подали адвокати Тарпана на рішення суду щодо його арешту, прокуратура планує старт процедури екстрадиції підозрюваного в Україну.

Українські Національні Новини

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