Минулого року Фонд держмайна приватизував понад 150 об’єктів

"В 2017 році маємо вищий показник за останні два роки надходжень в держбюджет від приватизації держмайна – Фондом перераховано до бюджету понад 3 млрд гривень. Ці кошти забезпечив, зокрема, продаж 5 об’єктів енергетичної галузі, а сума отримана від продажу цих об’єктів у 27 разів вище від їх номінальної вартості. Загальна кількість приватизованих об’єктів у 2017 році становив 156. У 2017 році фондом також забезпечено надходження майже мільярду від сплати дивідендів та відрахування частини чистого прибутку господарських товариств", - повідомив В.Трубаров.

Крім того, він додав, що надходження коштів від оренди державного майна становить 1 млрд 55 млн гривень.



Як повідомляв УНН, Рада національної безпеки і оборони України проводить активну роботу з урядом та парламентом щодо внесення змін до законодавства про зняття обмежень на приватизацію державних оборонних підприємств.