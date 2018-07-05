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Минулого року Фонд держмайна приватизував понад 150 об’єктів

Минулого року Фонд держмайна приватизував понад 150 об’єктів

Київ • УНН

 • 9252 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. У 2017 році Фонд державного майна приватизував 156 об’єктів. Про це під час засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації щодо звіту про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2017 році завив в.о. голови Фонду Віталій Трубаров, передає кореспондент УНН.

"В 2017 році маємо вищий показник за останні два роки надходжень в держбюджет від приватизації держмайна – Фондом перераховано до бюджету понад 3 млрд гривень. Ці кошти забезпечив, зокрема, продаж 5 об’єктів енергетичної галузі, а сума отримана від продажу цих об’єктів у 27 разів вище від їх номінальної вартості. Загальна кількість приватизованих об’єктів у 2017 році становив 156. У 2017 році фондом також забезпечено надходження майже мільярду від сплати дивідендів та відрахування частини чистого прибутку господарських товариств", - повідомив В.Трубаров.

Крім того, він додав, що надходження коштів від оренди державного майна становить 1 млрд 55 млн гривень.

Як повідомляв УНН, Рада національної безпеки і оборони України проводить активну роботу з урядом та парламентом щодо внесення змін до законодавства про зняття обмежень на приватизацію державних оборонних підприємств.

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