В прошлом году Фонд госимущества приватизировал более 150 объектов

"В 2017 году имеем высокий показатель за последние два года поступлений в госбюджет от приватизации госимущества - Фондом перечислено в бюджет более 3 млрд гривен. Эти средства обеспечила, в частности, продажа 5 объектов энергетической отрасли, а сумма полученная от продажи этих объектов в 27 раз выше их номинальной стоимости. Общее количество приватизированных объектов в 2017 году составило 156. В 2017 году фондом также обеспечено поступление почти миллиарда от уплаты дивидендов и отчисления части чистой прибыли хозяйственных обществ", - сообщил В.Трубаров.

Кроме того, он добавил, что поступления средств от аренды государственного имущества составляет 1 млрд 55 млн гривен.



Как сообщал УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины проводит активную работу с правительством и парламентом о внесении изменений в законодательство о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий.