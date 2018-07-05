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В прошлом году Фонд госимущества приватизировал более 150 объектов

В прошлом году Фонд госимущества приватизировал более 150 объектов

Киев  •  УНН

 • 9252 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В 2017 году Фонд государственного имущества приватизировал 156 объектов. Об этом во время заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации относительно отчета о работе Фонда государственного имущества Украины, ход и результаты выполнения Государственной программы приватизации в 2017 году завил и.о. председателя Фонда Виталий Трубаров, передает корреспондент УНН.

"В 2017 году имеем высокий показатель за последние два года поступлений в госбюджет от приватизации госимущества - Фондом перечислено в бюджет более 3 млрд гривен. Эти средства обеспечила, в частности, продажа 5 объектов энергетической отрасли, а сумма полученная от продажи этих объектов в 27 раз выше их номинальной стоимости. Общее количество приватизированных объектов в 2017 году составило 156. В 2017 году фондом также обеспечено поступление почти миллиарда от уплаты дивидендов и отчисления части чистой прибыли хозяйственных обществ", - сообщил В.Трубаров.

Кроме того, он добавил, что поступления средств от аренды государственного имущества составляет 1 млрд 55 млн гривен.

Как сообщал УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины проводит активную работу с правительством и парламентом о внесении изменений в законодательство о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий.

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