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Минулого року було забезпечено 26,5 тис. місць у дитсадках — В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У 2016 році було забезпечено 26,5 тисяч місць у дитячих садочках. Про це у вівторок у Києві заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Нам треба вжити заходів, аби 100% дітей охопити початковою освітою”, — зазначив очільник уряду.

При цьому, за словами В.Гройсмана, черга у дитячі садочки в кілька разів більша.

Як повідомляв УНН, у 2016 році, за словами київського міського голови Віталія Кличка, у столиці було відкрито сім нових дитячих садків, цього року планують відкрити ще десять.

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