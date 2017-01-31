Минулого року було забезпечено 26,5 тис. місць у дитсадках — В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У 2016 році було забезпечено 26,5 тисяч місць у дитячих садочках. Про це у вівторок у Києві заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Нам треба вжити заходів, аби 100% дітей охопити початковою освітою”, — зазначив очільник уряду.
При цьому, за словами В.Гройсмана, черга у дитячі садочки в кілька разів більша.
Як повідомляв УНН, у 2016 році, за словами київського міського голови Віталія Кличка, у столиці було відкрито сім нових дитячих садків, цього року планують відкрити ще десять.