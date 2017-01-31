В прошлом году было обеспечено 26,5 тыс. мест в детсадах - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В 2016 году было обеспечено 26 500 мест в детских садах. Об этом во вторник в Киеве заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Нам надо принять меры, чтобы 100% детей охватить начальным образованием", - отметил глава правительства.
При этом, по словам В.Гройсмана, очередь в детские сады в несколько раз больше.
Как сообщал УНН, в 2016 году, по словам киевского городского головы Виталия Кличко, в столице было открыто семь новых детских садов, в этом году планируют открыть еще десять.