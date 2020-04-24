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Мінцифри створює відділ впровадження стандартів та ефективності для контролю за реформами

Мінцифри створює відділ впровадження стандартів та ефективності для контролю за реформами

Київ • УНН

 • 15713 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство цифрової трансформації створює відділ впровадження стандартів та ефективності для контролю впровадження реформ. Про це написав Михайло Федоров на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Ми створюємо відділ впровадження. Уперше про відділ впровадження (стандартів та ефективності) я почув з книги Майкла Барбера про особливості роботи в уряді. Ще 1997 року Майкл створив такий відділ в англійському уряді для контролю впровадження реформи освіти задля поліпшення грамотності та рахунку одинадцятирічних дітей”, - написав Михайло Федоров.

Він зазначив, що щодня відчуваються проблеми з впровадженням трансформацій. Наприклад, поліцейські не знають про електронні водійські посвідчення, чи реєстратори довго реєструють бізнес.

“І це очікувано. Тут потрібен не ефект метелика, а системна робота з усіма ключовими стейкхолдерами й інститутами. Інструкції, комунікація, контроль. Замір ефективності. І так по колу. Поки ми запускаємо нові продукти і розвиваємо їх, нам катастрофічно бракує команди, яка сфокусується на контролі й оптимізації процесу впровадження. Нові послуги, функції — це про зміну системи і зміни споживчої поведінки. Впровадження — окремий великий пласт роботи”, - додав Михайло Федоров.

Він зазначив, що вони починають збирати команду, і будуть раді бачити в своїх рядах сильних менеджерів.

“Вивчіть релевантний досвід для занурення і виходьте на зв'язок”, - додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, Мінцифри хоче протягом місяця запровадити посаду CDTO в усіх міністерствах.

Українські Національні Новини

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