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Міністр США прокоментував газову угоду з Україною і Польщею

Міністр США прокоментував газову угоду з Україною і Польщею

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Підписаний Польщею, Україною і США меморандум про співпрацю з метою зміцнення регіональної безпеки поставок природного газу, спрямований на те, щоб допомогти Україні забезпечити поставки газу. Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі в суботу у Варшаві, передає УНН з посиланням на WysokieNapiecie.pl.

"Це дивовижна перемога для енергетичної безпеки, а також для національної безпеки наших трьох країн. Ми допомагаємо Польщі забезпечити безпеку поставок газу і стати центром, з якого експортується газ в сусідні країни, а також ми допомагаємо Україні забезпечити поставки газу", - відзначив міністр енергетики США.

Своєю чергою, як повідомляється, голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк зазначив, що "залежність від російського газу має не тільки економічні, а й політичні наслідки".

"Єдиний спосіб - диверсифікувати поставки. Ми не купуємо газ безпосередньо у "Газпрому", наступним кроком є імпорт СПГ", - сказав він.

В угоді, мета якої - допомогти Україні стати незалежною від поставок газу з Росії, як наголошується, сторони взяли на себе зобов'язання:

  • Польща і США братимуть участь в роботі з урядом України в процесі реалізації реформ в секторі природного газу;
  • сторони будуть прагнути до зміцнення газового з'єднання між Польщею та Україною за допомогою інвестицій, спрямованих на нарощення існуючих потужностей або будівництво нових з'єднувальних ланок і поліпшення транскордонної торгівлі, в тому числі за допомогою реверсної пропускної здатності;
  • вони будуть продовжувати співпрацювати з метою забезпечення прозорого і недискримінаційного доступу до інфраструктури підземного зберігання в Україні та пов'язаних з нею з'єднань, з метою підвищення безпеки поставок природного газу для країн Центральної та Східної Європи;
  • прагнути мобілізувати потенціал державного і приватного секторів для досягнення регіональних цілей з диверсифікації джерел і напрямків доставки природного газу, в тому числі за допомогою впровадження відповідних фінансових інструментів, якщо це необхідно.

Нагадаємо, Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю.

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