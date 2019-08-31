Міністр США прокоментував газову угоду з Україною і Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Підписаний Польщею, Україною і США меморандум про співпрацю з метою зміцнення регіональної безпеки поставок природного газу, спрямований на те, щоб допомогти Україні забезпечити поставки газу. Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі в суботу у Варшаві, передає УНН з посиланням на WysokieNapiecie.pl.
"Це дивовижна перемога для енергетичної безпеки, а також для національної безпеки наших трьох країн. Ми допомагаємо Польщі забезпечити безпеку поставок газу і стати центром, з якого експортується газ в сусідні країни, а також ми допомагаємо Україні забезпечити поставки газу", - відзначив міністр енергетики США.
Своєю чергою, як повідомляється, голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк зазначив, що "залежність від російського газу має не тільки економічні, а й політичні наслідки".
"Єдиний спосіб - диверсифікувати поставки. Ми не купуємо газ безпосередньо у "Газпрому", наступним кроком є імпорт СПГ", - сказав він.
В угоді, мета якої - допомогти Україні стати незалежною від поставок газу з Росії, як наголошується, сторони взяли на себе зобов'язання:
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- Польща і США братимуть участь в роботі з урядом України в процесі реалізації реформ в секторі природного газу;
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- сторони будуть прагнути до зміцнення газового з'єднання між Польщею та Україною за допомогою інвестицій, спрямованих на нарощення існуючих потужностей або будівництво нових з'єднувальних ланок і поліпшення транскордонної торгівлі, в тому числі за допомогою реверсної пропускної здатності;
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- вони будуть продовжувати співпрацювати з метою забезпечення прозорого і недискримінаційного доступу до інфраструктури підземного зберігання в Україні та пов'язаних з нею з'єднань, з метою підвищення безпеки поставок природного газу для країн Центральної та Східної Європи;
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- прагнути мобілізувати потенціал державного і приватного секторів для досягнення регіональних цілей з диверсифікації джерел і напрямків доставки природного газу, в тому числі за допомогою впровадження відповідних фінансових інструментів, якщо це необхідно.
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Нагадаємо, Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю.