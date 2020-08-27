Мінінфраструктури визначило першу приватну компанію, що запустить свої локомотиви на колії

“Визначено першого учасника експериментального проекту допуску приватної тяги на колії Укрзалізниці”, - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зазначається, що його допустять до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування. У рамках проекту компанія здійснюватиме курсування приватних локомотивів одразу на 9 визначених дільницях.

“Ми видали наказ про визначення першого учасника експериментального проекту щодо допуску суб’єктів приватної тяги. Ним стала Українська локомотивобудівна компанія. Створення конкурентного ринку залізничних перевезень - одне із зобов’язань України відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, у рамках якої передбачається залучення перевізників на залізниці. Наша головна мета – ліквідувати дефіцит тяги та монополію Укрзалізниці, але при цьому зберегти баланс між тим, щоб захистити інтереси УЗ як перевізника і задовольнити інтереси бізнесу як вантажовідправника”, - зазначив Владислав Криклій.

Він додав, що це має бути акуратний і продуманий перехід, адже демонополізуючи ринок вони зможуть спричинити завелику конкуренцію на ньому і втратити один із найприбутковіших напрямів УЗ – вантажні перевезення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні прогнозують зростання цін на залізничні перевезення пасажирів

“Щоб не було такого негативного сценарію, політика у цьому питанні має бути максимально зваженою. Тим не менш, ми наважилися і будемо це робити. І я вдячний всім учасникам ринку, хто проявляє зацікавленість та долучається до цього відбору”, - сказав міністр.

Вказано, що перший відібраний учасник – ТОВ “Українська локомотивна компанія” здійснюватиме курсування приватних локомотивів на таких дільницях залізничних колій загального користування за напрямками:

• Стрий – Івано-Франківськ;

• Тернопіль – Шепетівка;

• Шепетівка – Калинівка 1;

• Старокостянтинів 2 – Гречани;

• Старокостянтинів 1 – Гречани;

• Старокостянтинів 2 – Калинівка 1;

• Старокостянтинів 1 – Калинівка 1;

• Гусятин – Ярмолинці – Гречани;

• Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани.

“Всього Комісія з відбору учасників експериментального проекту щодо допуску суб'єктів приватної тяги провела 6 засідань, на яких розглянула 23 заявки від 10 приватних компаній. 7 заявників за 15 заявами визнано учасниками експериментального проекту. Щодо 9 заяв від 3-х компаній прийнято рішення відмовити в участі в експериментальному проекті на зазначених у заявах дільницях за різними причинами. Зокрема, через неповний пакет документів, знаходження запропонованої дільниці в межах станції, а також через наявність на дільниці руху швидкісних пасажирських поїздів”, - додали у пресслужбі.

Повідомляється, що разом з тим, 2 компанії надали пакети документів в рамках другого етапу відбору. До одного з цих учасників були надані суттєві зауваження, а їх документи повернуті на доопрацювання.

Зазначається, що комісія з відбору учасників експериментального проекту надалі продовжуватиме роботу.

Нагадаємо, уряд призначив керівника Укрзалізниці.