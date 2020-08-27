Мининфраструктуры определило первую частную компанию, которая запустит свои локомотивы на колеи

"Определено первого участника экспериментального проекта допуска частной тяги на колеи Укрзализныци", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что его допустят к работе отдельными маршрутами на железнодорожных путях общего пользования. В рамках проекта компания будет осуществлять курсирование частных локомотивов сразу на 9 определенных участках.

"Мы выдали приказ об определении первого участника экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги. Им стала Украинская локомотивостроительная компания. Создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок - одно из обязательств Украины в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, в рамках которого предполагается привлечение перевозчиков на железной дороге. Наша главная цель - ликвидировать дефицит тяги и монополию Укрзализныци, но при этом сохранить баланс между тем, чтобы защитить интересы УЗ как перевозчика и удовлетворить интересы бизнеса как грузоотправителя", - отметил Владислав Криклий.

Он добавил, что это должен быть аккуратный и продуманный переход, ведь демонополизируя рынок они смогут вызвать слишком большую конкуренцию на нем и потерять один из наиболее прибыльных направлений УЗ - грузовые перевозки.

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"Чтобы не было такого негативного сценария, политика в этом вопросе должна быть максимально взвешенной. Тем не менее, мы решились и будем это делать. И я благодарен всем участникам рынка, кто проявляет интерес и приобщается к этому отбору", - сказал министр.

Указано, что первый отобранный участник - ООО "Украинская локомотивная компания" будет осуществлять курсирование частных локомотивов на таких участках железнодорожных путей общего пользования по направлениям:

• Стрый - Ивано-Франковск;

• Тернополь - Шепетовка;

• Шепетовка - Калиновка 1,

• Староконстантинов 2 - Гречаны;

• Староконстантинов 1 - Гречаны;

• Староконстантинов 2 - Калиновка 1,

• Староконстантинов 1 - Калиновка 1,

• Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны;

• Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны.

"Всего Комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги провела 6 заседаний, на которых рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениям признаны участниками экспериментального проекта. Относительно 9 заявлений от 3-х компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте по указанным в заявлениях участкам по разным причинам. В частности, из-за неполного пакета документов, нахождения предложенного участка в пределах станции, а также из-за наличия на участке движения скоростных пассажирских поездов", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что вместе с тем, 2 компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора. К одному из этих участников были предоставлены существенные замечания, а их документы возвращены на доработку.

Отмечается, что комиссия по отбору участников экспериментального проекта в дальнейшем будет продолжать работу.

Напомним, правительство назначило руководителя Укрзализныци.