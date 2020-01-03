Мінфін опублікував рейтинг банків-дилерів для придбання ОВДП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністерство фінансів України опублікувало рейтинг банків - первинних дилерів за обсягами придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2019 році, де на першій позиції опинився ПАТ "Сітібанк". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
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Рейтинг первинних дилерів за 2019 рік (за обсягами придбання ОВДП) виглядає так:
Додамо, придбання ОВДП відбувається через банки - первинні дилери Міністерства фінансів України шляхом подання заявки для участі у розміщенні ОВДП.
Нагадаємо, частка ОВДП в портфелі нерезидентів на кінець грудня 2019 року досягла 14,1%.