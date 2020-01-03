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Мінфін опублікував рейтинг банків-дилерів для придбання ОВДП

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністерство фінансів України опублікувало рейтинг банків - первинних дилерів за обсягами придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2019 році, де на першій позиції опинився ПАТ "Сітібанк". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жодних аналогій із фінансовими пірамідами: НБУ пояснило розміщення ОВДП

Рейтинг первинних дилерів за 2019 рік (за обсягами придбання ОВДП) виглядає так:

  • ПАТ "Сітібанк"
  • АТ "Ощадбанк"
  • АБ "Укргазбанк"
  • АТ "ОТП Банк"
  • АТ "Райффайзен Банк Аваль"
  • АТ "ПУМБ"
  • АТ КБ "Приватбанк"
  • АТ "Альфа-Банк"
  • АТ "Укрексімбанк"
  • АТ "Кредобанк"
  • ПАТ АБ "Південний"
  • АТ "УкрСибБанк"

    • Додамо, придбання ОВДП відбувається через банки - первинні дилери Міністерства фінансів України шляхом подання заявки для участі у розміщенні ОВДП.

    Нагадаємо, частка ОВДП в портфелі нерезидентів на кінець грудня 2019 року досягла 14,1%.

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