Минфин опубликовал рейтинг банков-дилеров для приобретения ОВГЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министерство финансов Украины опубликовало рейтинг банков - первичных дилеров по объемам приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2019 году, где на первой позиции оказался ПАО "Ситибанк". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.
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Рейтинг первичных дилеров за 2019 год (по объемам приобретения ОВГЗ) выглядит так:
Добавим, приобретение ОВГЗ происходит через банки - первичные дилеры Министерства финансов Украины путем подачи заявки для участия в размещении ОВГЗ.
Напомним, доля ОВГЗ в портфеле нерезидентов на конец декабря 2019 года достигла 14,1%.