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19 березня, 18:42 • 46713 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100564 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101381 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117032 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123520 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120315 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155981 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124786 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123914 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Міненерго роздумує над будівництвом в Україні водневого заводу

Міненерго роздумує над будівництвом в Україні водневого заводу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. В.о. міністра енергетики України Ольга Буславець заявила, що роздумує над будівництвом в Україні виробництва водню, передає УНН.

"Я, наприклад, сьогодні думаю, що ми будемо розглядати питання будівництва заводу з виробництва водню, який на сьогодні є трендом і може бути дуже хорошим проектом, щоб експортувати до Європи. Це питання сьогодні також опрацьовується в міністерстві", — сказала Буславець на сьогоднішньому брифінгу, присвяченому 100 дням її роботи на міністерській посаді.

Буславець вважає, що Україна повинна рухатися з усім прогресивним світом у рамках сучасних технологій і їх використання, і прораховувати свої можливість на кілька кроків вперед.

Раніше в Міненерго зазначали, що в рамках глобального тренду декарбонізації водень все частіше розглядається як невід’ємна частина енергетики майбутнього. Розвиток водневих технологій може бути одним із перспективних питань майбутнього енергетичного партнерства України та Німеччини.

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