Міненерго роздумує над будівництвом в Україні водневого заводу

"Я, наприклад, сьогодні думаю, що ми будемо розглядати питання будівництва заводу з виробництва водню, який на сьогодні є трендом і може бути дуже хорошим проектом, щоб експортувати до Європи. Це питання сьогодні також опрацьовується в міністерстві", — сказала Буславець на сьогоднішньому брифінгу, присвяченому 100 дням її роботи на міністерській посаді.

Буславець вважає, що Україна повинна рухатися з усім прогресивним світом у рамках сучасних технологій і їх використання, і прораховувати свої можливість на кілька кроків вперед.

Раніше в Міненерго зазначали, що в рамках глобального тренду декарбонізації водень все частіше розглядається як невід’ємна частина енергетики майбутнього. Розвиток водневих технологій може бути одним із перспективних питань майбутнього енергетичного партнерства України та Німеччини.