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Мінекономрозвитку створить Офіс розвитку малого і середнього підприємництва

Мінекономрозвитку створить Офіс розвитку малого і середнього підприємництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Мінекономрозвитку завершує процес створення Офісу розвитку малого і середнього підприємництва. Офіс працюватиме як консультативно-дорадчий орган при Міністерстві і координуватиметься заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України, який відповідає за формування та реалізацію державної політики в сфері розвитку підприємництва - Максимом Нефьодовим. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду.

Створення Офісу передбачено Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року, яку Уряд ухвалив 24 травня 2017 року. Очікується, що Офіс розвитку малого і середнього підприємництва стане перехідним етапом перед ухваленням рішення про утворення державної інституції з реалізації політики розвитку підприємництва.

Фінансову підтримку Офісу підтримки МСП надаватиме Європейський Союз через проект з підтримки підприємництва FORBIZ.

Серед основних завдань Офісу МСП:

 - аналіз існуючих потреб МСП та надання відповідних рекомендацій Уряду щодо підтримки суб’єктів МСП;

 - організаційна та експертна підтримка у запровадженні механізмів кредитних гарантій для суб’єктів МСП фінансовими
установами, зокрема шляхом реалізації пілотного проекту на базі Німецько-українського фонду;

 - створення єдиного офіційного інформаційного ресурсу, орієнтованого на потреби МСП, з метою забезпечення доступу до корисної, фахової інформації;

 - координація діяльності залучених до реалізації програм розвитку МСП органів влади;

 - підтримка органів місцевої влади в утворенні центрів підтримки підприємництва на регіональному та місцевому рівнях в межах існуючих майданчиків (ЦНАП, центри зайнятості, агенції регіонального розвитку тощо), орієнтованих на мікро-, малий бізнес та потенційних підприємців;

 - організація та проведення тренінгів, інших навчальних заходів для спеціалістів інституцій підтримки МСП, зокрема центрів підтримки підприємництва, моніторинг та оцінка ефективності чинних програм підтримки МСП в Україні;

 - координація реалізації програм міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток МСП в Україні;

 - налагодження співпраці зацікавлених сторін, в тому числі міжнародних партнерів, в реалізації спрямованих на розвиток МСП проектах;

 - організація та проведення заходів, спрямованих на популяризацію підприємництва.

До складу Офісу увійдуть 10 фахівців. Конкурс триває до 22 червня.

Як повідомляв УНН, вчора за пропозицією Мінекономрозвитку Кабінет Міністрів України створив Раду з питань торгівлі та сталого розвитку.

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