“Мілан” в додатковий час врятувався від поразки у грі з “Манчестер Юнайтед”

Деталі

Старт матчу видався багатим на моменти: на 5-й хвилині у швидкому прориві відзначився голом Леау, але забитий м’яч був відмінений через положення поза грою, а згодом “Мілану” вдруге відмінили взяття воріт Франка Кессі (через гру рукою).

Натомість відкрили рахунок у матчі господарі стадіону: Амад Діалло головою переправив ігровий снаряд за комірець Доннаруммі. На другій додатковій хвилині захисник з Данії Сімон Кьєр врятував “россонері” від поразки завдяки точному удару головою — 1:1.

Доповнення

В інших матчах ігрового вечора “Славія” з Праги розписала мирову (1:1) із “Рейнджерс”, а “Аякс” розгромив “Янг Бойз” (3:0).