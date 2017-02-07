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Миколаївські рятувальники провели тренування на базі модернізованої теплодимокамери

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні на базі модернізованої теплодимокамери пройшли тренування підрозділів Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Миколаївські рятувальники провели тренування на базі модернізованої теплодимокамери

Теплодимокамера розташована на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в області.

На початку заходу вогнеборці пройшли смугою психологічних перешкод та подолали тренажери, серед яких лабіринт, бум тощо.

В рамках заходу було проведено заняття із використанням спеціальних тренажерів. Так, після останньої модернізації приміщення теплокамери було оснащено новими снарядами-перешкодами, серед яких решітки, двері, що самі закриваються, люки, труби, сходові елементи тощо. За допомогою цих тренажерів рятувальники відпрацьовували дії при високій температурі в умовах обрушення конструкцій, складних за будовою приміщеннях тощо.

Також, учасники тренування відпрацьовували вправи у задимленому приміщенні. Так, в удосконаленій димокамері із використанням спеціальних світлових стробоскопів, димових машин, які заповнюють приміщення театралізованим димом, було відпрацьовано дії з пошуку та порятунку умовних постраждалих, які знаходяться в епіцентрі пожежі.

“Для того, щоб умови навчання були найбільш наближені до реальних ми постійно оновлюємо тренувальну базу, комплектуємо найнеобхіднішим оснащенням та обладнанням, тим самим даємо можливість вогнеборцям відточувати власну майстерність”, — зазначив підводячи підсумки заходу старший помічник начальника чергової зміни (з питань оперативного реагування) оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області Олександр Бурлаченко.

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