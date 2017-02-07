Николаевские спасатели провели тренировку на базе модернизированной теплодымокамеры

Теплодымокамера расположена на территории аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС в области.

В начале мероприятия пожарные прошли полосой психологических препятствий и преодолели тренажеры, среди которых лабиринт, бум и др.

В рамках мероприятия были проведены занятия с использованием специальных тренажеров. Так, после последней модернизации помещения теплокамеры были оснащены новыми снарядами-препятствиями, среди которых решетки, двери, что сами закрываются, люки, трубы, лестничные элементы и тому подобное. С помощью этих тренажеров спасатели отрабатывали действия при высокой температуре в условиях обрушения конструкций, сложных по строению помещениях и тому подобное.

Также, участники тренировки отрабатывали упражнения в задымленном помещении. Так, в усовершенствованной дымокамере с использованием специальных световых стробоскопов, дымовых машин, которые заполняют помещение театрализованным дымом, были отработаны действия по поиску и спасению условных пострадавших, находящихся в эпицентре пожара.

"Для того, чтобы условия обучения были наиболее приближены к реальным мы постоянно обновляем тренировочную базу, комплектуем необходимым оснащением и оборудованием, тем самым даем возможность пожарным оттачивать свое мастерство", - отметил, подводя итоги мероприятия старший помощник начальника дежурной смены (по оперативному реагированию) оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области Александр Бурлаченко.