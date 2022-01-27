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"Ми не здивовані": у МЗС України прокоментували апеляцію музеїв Криму щодо "скіфського золота"

"Ми не здивовані": у МЗС України прокоментували апеляцію музеїв Криму щодо "скіфського золота"

Київ • УНН

 • 23439 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України відреагувало на касаційну скаргу від музеїв тимчасово окупованого Росією Криму на рішення суду Нідерландів передати Києву "скіфське золото".Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву у Facebook першого заступника глави МЗС України Еміне Джапарової.

Цитата

"В останній день — 26.01.22 — так звані "музеї" в тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції "скіфського золота" Україні.

Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру щоб на якомога довше затягнути судовий процес, який вже триває сім років. Але скільки б це не тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів до музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди", — написала Джапарова.

Нагадаємо

14 грудня 2016 року окружний суд Амстердама постановив, що музейну колекцію "Крим. Золотий острів у Чорному морі" мають повернути на територію України, адже вона є частиною української культурної спадщини.

Росія звернулася до суду апеляційної інстанції із вимогою скасувати рішення суду першої інстанції і повернути експонати так званим “кримським музеям”.

26 жовтня 2021 року суд другої інстанції підтвердив перше судове рішення про повернення Україні "скіфського золота".

Музеї окупованого Росією Криму нібито надіслали до Верховного Суду Нідерландів касаційну скаргу на рішення про повернення колекції "скіфського золота" Україні.

 

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