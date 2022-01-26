На рішення суду Амстердама по "скіфському золоту" подали скаргу та пригрозили амстердамцям

Цитата

“Музеї Криму направили до Верховного Суду Нідерландів касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама про передачу колекції скіфського золота Україні. Будемо домагатися справедливості. Поки - в європейських судах, на об'єктивність яких особливих надій немає. Проте, амстердамським суддям добре б згадати про слова Бісмарка щодо того, як слід вести справу з росіянами і що вони (тобто ми) завжди прийдуть за своїм. У нас є різні способи відновлення справедливості. Добре б амстердамцям про це не забувати", — написав Константинов у Facebook.

Контекст

26 жовтня Апеляційний суд в Амстердамі після 7 років розгляду справи в судових інстанціях прийняв рішення про "скіфське золото" на користь України.

Водночас, згідно з рішенням, сторони все ще можуть подати апеляцію до Верховного Суду Нідерландів.

Раніше в РФ заявили, що касаційна скарга російської сторони до Верховного Суду Нідерландів на рішення суду Амстердама по "скіфському золоту" буде подана найближчим часом.

Додамо

Скіфське золото - колекція з більш ніж 2 тис. предметів, які використовувалися для оформлення виставки "Крим: золото і секрети Чорного моря", яка проходила з лютого по серпень 2014 року в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Невизначена ситуація з нею виникла після окупації Москвою українського Криму в березні 2014 року. Свої права на експонати, вивезені з півострова, заявили музеї окупованого Криму та України. У зв'язку з цим університет Амстердама, який курирує роботу музею Алларда Пірсона, призупинив процедуру передачі цінностей до досягнення домовленості між сторонами або вирішення питання в юридичному порядку.