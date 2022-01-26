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15 марта, 19:03 • 106839 просмотра

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На решение суда Амстердама по “скифскому золоту” подали жалобу и пригрозили амстердамцам

На решение суда Амстердама по “скифскому золоту” подали жалобу и пригрозили амстердамцам

Киев • УНН

 • 14456 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Музеи окупированного Россией Крыма якобы направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о возвращении коллекции “скифского золота” Украине. Об этом заявил российский спикер окупационного “парламента” Крыма Владимир Константинов, пишет УНН.

Цитата

“Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине... Будем добиваться справедливости. Пока — в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет. Тем не менее, амстердамским судьям хорошо бы вспомнить о словах Бисмарка насчёт того, как следует вести дело с русскими и что они (то есть мы) всегда придут за своим. У нас есть разные способы восстановления справедливости. Хорошо бы амстердамцам об этом не забывать”, — написал Константинов в Facebook.

Контекст

26 октября апелляционный суд в Амстердаме после 7 лет рассмотрения дела в судебных инстанциях принял решение о “скифском золоте” в пользу Украины.

В то же время, согласно решению, стороны все еще могут подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

Ранее в РФ заявили, что кассационная жалоба российской стороны в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по “скифскому золоту” будет подана в ближайшее время.

Добавим

Скифское золото — коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки “Крым: золото и секреты Черного моря”, которая проходила с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после оккупации Москвой украинского Крыма в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили музеи оккупированного Крыма и Украины. В связи с этим Университет Амстердама, который курирует работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

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