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Мей розчарована блокуванням консерваторами закону про вуайєризм

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії у своєму мікроблозі в Twitter заявила, що вуайєризм (підглядання за сексуальним актом, актом дефекації, сечовипускання з метою одержати статеве задоволення) повинен бути визнаним кримінальним злочином, а рішення консерваторів заблокувати відповідний законопроект розчаровує, передає УНН.

“Апскертінг (умисні дії по загляданню під жіночі спідниці з метою сексуального задоволення, одна з форм публічного вуайєризму — прим. Ред.) — це вторгнення в особисте життя, внаслідок якого жертви відчувають себе приниженими і засмученими. Я розчарована тим, що сьогодні в палаті громад немає прогресу”, — заявила Мей.

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Прем’єр-міністерка заявила, що хоче, щоб законопроект пройшов через парламент найближчим часом.

Як повідомляє інформагентство Reuters, у палаті громад закон про визнання вуайєризму кримінальним злочином заблокував 71-річний депутат-консерватор Крістофер Чоп, раніше в цьому році отримав титул лицаря. Своє рішення він ніяк не пояснив.

“Яка взагалі може бути причина, щоб заблокувати закон, який захищає жінок і дівчат?”, — заявила депутат від партії Лейбористів Дон Батлер.

Нагадаємо, 15 березня відбувся урочистий прийом, присвячений початку діяльності Української асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО). Під час заходу про поняття і випадки домагань в Україні УНН розповіла заступник начальника Департаменту патрульної поліції, керівник УАППО Катерина Павліченко.

Upskirting is an invasion of privacy which leaves victims feeling degraded and distressed. I am disappointed the Bill didn't make progress in the Commons today, and I want to see these measures pass through Parliament - with government support - soon.

— Theresa May (@theresa_may) 15 червня 2018 р.

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