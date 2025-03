Мей розчарована блокуванням консерваторами закону про вуайєризм

“Апскертінг (умисні дії по загляданню під жіночі спідниці з метою сексуального задоволення, одна з форм публічного вуайєризму — прим. Ред.) — це вторгнення в особисте життя, внаслідок якого жертви відчувають себе приниженими і засмученими. Я розчарована тим, що сьогодні в палаті громад немає прогресу”, — заявила Мей.

Прем’єр-міністерка заявила, що хоче, щоб законопроект пройшов через парламент найближчим часом.

Як повідомляє інформагентство Reuters, у палаті громад закон про визнання вуайєризму кримінальним злочином заблокував 71-річний депутат-консерватор Крістофер Чоп, раніше в цьому році отримав титул лицаря. Своє рішення він ніяк не пояснив.

“Яка взагалі може бути причина, щоб заблокувати закон, який захищає жінок і дівчат?”, — заявила депутат від партії Лейбористів Дон Батлер.

Upskirting is an invasion of privacy which leaves victims feeling degraded and distressed. I am disappointed the Bill didn't make progress in the Commons today, and I want to see these measures pass through Parliament - with government support - soon.

— Theresa May (@theresa_may) 15 червня 2018 р.