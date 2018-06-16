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Мэй разочарована блокированием консерваторами закона о криминализации вуайеризма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании в своем микроблоге в Twitter заявила, что вуайеризм (подглядывание за сексуальным актом, актом дефекации, мочеиспускания с целью получить половое удовлетворение) должен быть признан уголовным преступлением, а решение консерваторов заблокировать соответствующий законопроект разочаровывает, передает УНН.

“Апскертинг (умышленные действия по заглядывания под женские юбки с целью сексуального удовлетворения, одна из форм общественного вуайеризма — прим. Ред.) — это вторжение в личную жизнь, в результате которого жертвы чувствуют себя униженными и расстроенными. Я разочарована тем, что сегодня в палате общин нет прогресса”, — заявила Мэй.

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Премьер-министр заявила, что хочет, чтобы законопроект прошел через парламент в ближайшее время.

Как сообщает информагентство Reuters, в палате общин закон о признании вуайеризма уголовным преступлением заблокировал 71-летний депутат-консерватор Кристофер Чоп, ранее в этом году получивший титул рыцаря. Свое решение он никак не объяснил.

“Какая вообще может быть причина, чтобы заблокировать закон, который защищает женщин и девушек?”, — заявила депутат от партии лейбористов Дон Батлер.

Напомним, 15 марта состоялся торжественный прием, посвященный началу деятельности Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов (УАПП). Во время мероприятия о понятии и случаи домогательств в Украине УНН рассказала заместитель начальника Департамента патрульной полиции, руководитель УАПП Екатерина Павличенко.

Upskirting is an invasion of privacy which leaves victims feeling degraded and distressed. I am disappointed the Bill did not make progress in the Commons today, and I want to see these measures pass through Parliament — with government support — soon.

— Theresa May (@theresa_may) 15 июня 2018

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