МЕРТ очікує скасування ЄС антидемпінгового мита на сталеві канати найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує скасування Євросоюзом антидемпінгового мита на імпорт сталевих канатів з України найближчими днями. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Очікуємо найближчими днями, що Європейський Союз скасує антидемпінгове мито проти імпорту стальних канатів з України. після майже 19 років їх дії. Це були останні антидемпінгові заходи проти українського експорту в ЄС", - повідомила вона.
З її слів, ці заходи фактично привели до повного закриття європейського ринку для українського виробника.
"Український виробник та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України активно працювали з Європейською комісією з 2014 року, що привело до суттєвого зниження антидемпінгових мит в 2015-му до 10,5%", - додала вона.
"Чекаємо офіційної публікації рішення", - зауважила Н.Микольська.