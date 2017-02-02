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МЕРТ очікує скасування ЄС антидемпінгового мита на сталеві канати найближчими днями

МЕРТ очікує скасування ЄС антидемпінгового мита на сталеві канати найближчими днями

Київ • УНН

 • 8422 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує скасування Євросоюзом антидемпінгового мита на імпорт сталевих канатів з України найближчими днями. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Очікуємо найближчими днями, що Європейський Союз скасує антидемпінгове мито проти імпорту стальних канатів з України. після майже 19 років їх дії. Це були останні антидемпінгові заходи проти українського експорту в ЄС", - повідомила вона.

З її слів, ці заходи фактично привели до повного закриття європейського ринку для українського виробника.

"Український виробник та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України активно працювали з Європейською комісією з 2014 року, що привело до суттєвого зниження антидемпінгових мит в 2015-му до 10,5%", - додала вона.

"Чекаємо офіційної публікації рішення", - зауважила Н.Микольська.

Українські Національні Новини

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